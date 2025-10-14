I bulli di Ponte che spaventano i ragazzini Nella banda il 15enne arrestato ai Baracconi
C’è una banda di ragazzini che gira per la città da diverso tempo. Li chiamano quelli “di Ponte“ (di Ponte San Giovanni) e vanno in giro di sera o di pomeriggio negli altri quartieri di Perugia con la voglia di menar le mani. Sono una decina (sui social gira anche una foto di gruppo), ma sono pronti a sfidare chiunque. li guardi male. Si scaldano per poco e spesso sono proprio loro a provocare i coetanei. Un po’ bulli, un po’ delinquenti, pronti a picchiare e se necessario tirar fuori anche i coltelli. Come è successo sabato sera ai Baracconi (il Luna Park a Pian di Massiano). Il 15enne arrestato dalla polizia e ora ai domiciliari sarebbe parte proprio di questa baby gang. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Domenica 12 Ottobre Sarò in Veneto a Susegana (Giovi locanda Cà di Ponte) Per sostenere l' amico Yuri nella sua e nostra battaglia contro le violenze, in particolare, contro il bullismo! Venite in tanti ad ascoltare questa: STORIA DI UN UOMO Per una battagli - facebook.com Vai su Facebook
I bulli “di Ponte“ che spaventano i ragazzini. Nella banda il 15enne arrestato ai Baracconi - La baby gang di minorenni “spadroneggia“ da mesi in molti quartieri della città. Da lanazione.it