I 15 anni di Officina Rancilio 1926 Festa con tutti i collaboratori insieme agli angeli del museo
Una festa per celebrare i quindici anni di vita del museo nato per ripercorrere la storia delle celebri macchine del caffè made in Parabiago: nell’ultimo fine settimana, al museo Officina Rancilio 1926, si sono svolti i festeggiamenti per i quindici anni dalla sua inaugurazione, un appuntamento che ha permesso di riunire tutte le persone che, a vario titolo, in questi anni hanno collaborato e partecipato alle diverse attività museali. Alla serata hanno preso parte anche il sindaco Raffaele Cucchi e alcuni membri della giunta comunale, oltre ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche che partecipano alle attività didattiche del museo, i fornitori e collaboratori esterni e gli amici della famiglia Rancilio, proprietaria di Officina Rancilio 1926. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
