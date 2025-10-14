Hyundai Ioniq 9 quando il Suv elettrico diventa un’ammiraglia | la prova

È arrivata in Italia e rappresenta qualcosa di completamente nuovo per Hyundai: per dimensioni, ambizioni e cura nei dettagli, la Ioniq 9 ridefinisce il posizionamento del marchio nel mondo premium. L’abbiamo provata sulle strade dei Castelli romani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hyundai Ioniq 9, quando il Suv elettrico diventa un’ammiraglia: la prova

Altre letture consigliate

Hyundai IONIQ 9: iniziano le consegne in Italia https://megamodo.com/hyundai-ioniq-9-iniziano-le-consegne-in-italia/… Vai su X

Ecco il nuovo SUV 100% elettrico della casa coreana progettato per ospitare fino a 6 o 7 persone e viaggiare in tutta comodità. #HyundaiIONIQ9 #Hyundai #IONIQ9 #suv #car #auto #automotive #Automoto - facebook.com Vai su Facebook

Hyundai Ioniq 9 arriva in Italia, triplo allestimento disponibile: prezzi e finanziamenti | Tutto sul nuovo SUV elettrico - La Hyundai Ioniq 9 è un SUV elettrico premium che combina comfort, tecnologia e abitabilità. Come scrive mobilitasostenibile.it

Hyundai Ioniq 9, il test drive del SUV elettrico più grande che c'è, con più di 600 km di autonomia e vera culla dell'hi-tech - Abbiamo guidato la Ioniq 9, la nuova ammiraglia di casa Hyundai, in un percorso misto a Roma e nei dintorni della Capitale. Segnala dmove.it

Nuova ammiraglia elettrica Hyundai, la Ioniq 9 è arrivata in Italia - La Hyundai Ioniq 9 si presenta come un SUV elettrico che unisce prestazioni, comfort e tecnologia con un prezzo competitivo per la categoria. Da motorisumotori.it