Hyundai Ioniq 9 quando il Suv elettrico diventa un’ammiraglia | la prova

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata in Italia e rappresenta qualcosa di completamente nuovo per Hyundai: per dimensioni, ambizioni e cura nei dettagli, la Ioniq 9 ridefinisce il posizionamento del marchio nel mondo premium. L’abbiamo provata sulle strade dei Castelli romani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

