HONOR 400 Pro è in offerta a un prezzo imperdibile | sconto del 45% listino con questo coupon

HONOR 400 Pro con Snapdragon 8 Gen 3 e fotocamera 200MP in super offerta su AliExpress a 442€ con coupon ITBS40. Sconto del 45% sul flagship killer definitivo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - HONOR 400 Pro è in offerta a un prezzo imperdibile: sconto del 45% (listino) con questo coupon

