Hockey Serie A1 Il Roller blocca la corazzata Bassano Fran Bielsa ne segna 3 davanti a mamma e papà

Okay, il debutto è quello giusto. Perché l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, per la prima volta al PalaSomaschini di Seregno, costringe al pareggio per 4 a 4 l’Ubroker Bassano, corazzata destinata a incrociare la rotta dei campioni in carica del Trissino. Ma la trasferta brianzola della truppa vicentina, reduce da una campagna acquisti ambiziosa, si conclude con un pareggio sofferto. Merito dei padroni di casa, ora attesi da due sfide che potrebbero dire molto di più sulle effettive possibilità del quintetto allenato da Ivan Iaquierz, nel primo turno di campionato squalificato e perciò sostituito in panchina dal vicepresidente Franco Girardelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

