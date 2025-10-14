Anche il turno domenicale ha dato ottime risposte alle squadre reggiane di hockey su pista impegnate in coppa. Nella Coppa Italia di Serie A2, il Centro Palmer Scandiano sempre privo di Bozzetto, fa tre su tre, sconfiggendo in Liguria il Sarzana per 9-5. Botta e risposta in avvio, con Barbieri che sblocca il punteggio con un bello slalom sulla sinistra e porta avanti i suoi, mentre Angeletti, sul ribaltamento di fronte, batte Taiti con un bel diagonale. Poi Scandiano allunga e dal 3 a 1 in avanti diventa tutto facile per i ragazzi di Mariotti a referto con Taiti, Barbieri (1 gol), Busani (2), Stefani, Roca, De Stefano (1), Uva (1), Tognacca (4), Vaccari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Hockey Scandiano gioisce. Decisivo il poker dell'ex