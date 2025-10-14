Hockey la Libertas torna sconfitta da Trieste Debutto per il giovane australiano Will Clifford

Forlitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una sconfitta in trasferta per i WarPigs, che dopo tre giornate restano a 3 punti in classifica grazie all’unica vittoria rimediata finora con Cittadella. C’era molta attesa per vedere all’opera il giovane australiano Will Clifford, neo acquisto dei romagnoli, attaccante di razza appena. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Libertas, si torna in pista. Nuovo coach e Facchinetti - Comincia il campionato di hockey inline e la Libertas Forlì è ai nastri di partenza della seconda stagione consecutiva in massima serie. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Hockey Libertas Torna Sconfitta