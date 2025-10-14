Hockey la Libertas torna sconfitta da Trieste Debutto per il giovane australiano Will Clifford

Ancora una sconfitta in trasferta per i WarPigs, che dopo tre giornate restano a 3 punti in classifica grazie all’unica vittoria rimediata finora con Cittadella. C’era molta attesa per vedere all’opera il giovane australiano Will Clifford, neo acquisto dei romagnoli, attaccante di razza appena. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#serieA #fisr #libertasforlì #libertasforlìhockey #warpigs Prima partita della serie dei playoff, questa sera alle 20.30 al Pattinodromo di Via Ribolle si sfideranno i ragazzi di casa contro i veneti dei Fox Legnaro. Vi aspettiamo numerosi, per chi invece volesse se - facebook.com Vai su Facebook

Conosciamo gli Sgularat, dai primi passi al nuovo salto di categoria in Libertas A - X Vai su X

Libertas, si torna in pista. Nuovo coach e Facchinetti - Comincia il campionato di hockey inline e la Libertas Forlì è ai nastri di partenza della seconda stagione consecutiva in massima serie. Lo riporta ilrestodelcarlino.it