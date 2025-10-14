Si apre una nuova settimana della stagione regolare della Alps Hockey League 2025-2026. Quattro incontri in programma con altrettante squadre italiane impegnate, due delle quali in un derby importante. Andiamo a vedere come sono andate le cose. JESENICE-UNTERLAND CAVALIERS 7-4 Galimberti illude al 4:04 poi 4 reti in fila per Jesenice che scappa e non si fa più riprendere. Nel finale vanno a segno Potsionok e Pichler, ma Jesenice risponde colpo su colpo andando a segno 7 volte. ZELLER EISBAREN-SGC CORTINA 3-1 Austriaci avanti con Coffman dopo 5:49, quindi raddoppio con Sintschnig al 17:16, quindi 3-0 con Jennes al 44:16. 🔗 Leggi su Oasport.it

Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Renon, cadono Cortina e Cavaliers