Hockey ghiaccio nella serata di Alps League vince Renon cadono Cortina e Cavaliers
Si apre una nuova settimana della stagione regolare della Alps Hockey League 2025-2026. Quattro incontri in programma con altrettante squadre italiane impegnate, due delle quali in un derby importante. Andiamo a vedere come sono andate le cose. JESENICE-UNTERLAND CAVALIERS 7-4 Galimberti illude al 4:04 poi 4 reti in fila per Jesenice che scappa e non si fa più riprendere. Nel finale vanno a segno Potsionok e Pichler, ma Jesenice risponde colpo su colpo andando a segno 7 volte. ZELLER EISBAREN-SGC CORTINA 3-1 Austriaci avanti con Coffman dopo 5:49, quindi raddoppio con Sintschnig al 17:16, quindi 3-0 con Jennes al 44:16. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Hockey ghiaccio Ihl, sabato sera a Torre Pellice: Valpe mette nel mirino FIemme - facebook.com Vai su Facebook
Una pista da hockey su ghiaccio in piazza San Babila: così la città si prepara alle Olimpiadi https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/03/news/pista_hockey_ghiaccio_piazza_san_babila_citta_prepara_olimpiadi_2026-424889319/?ref=twhl… - X Vai su X
Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Renon, cadono Cortina e Cavaliers - Si apre una nuova settimana della stagione regolare della Alps Hockey League 2025- Da oasport.it
Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successi per Merano, Gherdeina e Cortina che piega Renon - 2026 con sei squadre italiane impegnate, due delle quali in un derby combattutissimo ... Lo riporta oasport.it
Il Gherdëina continua a battere le grandi del campionato. Sale ancora il Vipiteno: Bentornato Asiago!!! - Alps Hockey League: Questo sabato in Alps Hockey League, abbiamo assistito ad una serata piena di gol con risultati importanti ed alcuni dei quali, ... Scrive hockeytime.net