Ho visto mia madre baciare un uomo che non era mio padre

La mamma con un altro uomo? Inconcepibile. La donna che ci ha insegnato la lealtà, la coerenza, la fiducia, appare all’improvviso come sleale, incoerente, inaffidabile. Una traditrice, non solo del marito ma anche della famiglia stessa e dei valori con cui ci ha cresciute. Vederla mentre si comporta come una quindicenne al primo amore ci imbarazza da morire: “ Ma cosa fa con quello? Mano nella mano? Lo bacia? Ride?”. È troppo. Quindi le facciamo una foto, per testimoniare che non ce lo siamo immaginato. Le prime reazioni, le prime domande. La prima reazione è spesso un silenzio rabbioso, in cui ci facciamo altre domande: “È tradimento? È amore? Da quanto tempo va avanti? E papà lo sa?”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ho visto mia madre baciare un uomo che non era mio padre

