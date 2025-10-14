Ho risposto al telefono dicendo | ‘Chi ca**o è?’ ed era il Papa Giovanni Paolo II | le confessioni di Paul Gascoigne

Paul Gascoigne, signore e signori. E abbiamo detto già tutto. Il più sregolato, folle, autentico campione del calcio di fine novecento torna a raccontare aneddoti e pazzie della sua carriera da calciatore e non solo. Intervistato da Good Morning Britain, e in vista dell’uscita del suo nuovo libro Eight, Gazza ha ricordato un paio di episodi eclatanti. “Ricevevo telefonate da George Clooney, Dustin Hoffman, Oprah Winfrey. Ricevevo chiamate da ogni dove”, ha spiegato. “La migliore è stata quando Dino Zoff (all’epoca allenatore della Lazio, ndr) mi ha detto che c’era una telefonata. Ho risposto ‘Ditegli di andare a quel paese, mi sto allenando’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

