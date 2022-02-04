Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Napoli, 15enne accoltellato all’uscita di scuola: ricoverato al Pellegrini teleclubitalia.it
La casa in fiamme: iniziate le riprese del nuovo film di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana con Margherita ... comingsoon.it
Iliad lancia TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS, offerte piene di giga anche in roaming tuttoandroid.net
La AI Mode è ampiamente disponibile in Italia: ecco come usarla e come starne “lontani” tuttoandroid.net
Inter, contro la Roma gli esterni saranno le armi segrete ilprimatonazionale.i
Qualificazioni Mondiali: i big della Premier a un passo dal flop, da Isak a Sesko e non solo… I dettagli calcionews24.com
Elezioni regionali. Il Pd di Montevarchi soddisfatto del risultato
Arezzo, 14 ottobre 2025 – Con il 57,15% dei consensi complessivi per le liste del centrosinistra e ... ► lanazione.it
Aversa, lotta al bullismo e al cyberbullismo: incontro all’istituto “Pascoli” con psicologi e psicoterapeuti del Moige
Proteggiamo i bambini insieme: “no al bullismo ed al cyberbullismo”. Se ne parlerà martedì 21 ottob... ► teleclubitalia.it
Roma, Okaka su Gasperini: “È la persona giusta nel posto giusto”
Al rientro dalla sosta la Roma affronterà il big match contro l’Inter, dove i giallorossi dovranno ... ► sololaroma.it
Torna “Salute per tutti”: consulenze mediche e screening gratuiti in piazza del Plebiscito
Il 25 e 26 ottobre, piazza del Plebiscito si trasformerà in un grande spazio dedicato alla salute ... ► napolitoday.it
Soulé Italia, il ct dell’Argentina Scaloni esce allo scoperto e spegne la suggestione azzurra: «È nel nostro mirino». Lo ha detto sull’ex Juventus!
di Redazione JuventusNews24Soulé Italia, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha chiarito la situazio... ► juventusnews24.com
Firmato l'accordo di programma per il parco fluviale del Marzenego
Con la firma dell'accordo di programma prosegue l'iter per arrivare alla costituzione del parco fl... ► veneziatoday.it
Mio figlio non va d’accordo con i compagni di classe: i consigli per aiutarlo
Può capitare che un bambino o un adolescente fatichi a legare con i compagni di classe, sentendosi ... ► fanpage.it
La madre della bimba morta dopo parto in casa: “Se fosse nata in ospedale non sarebbe cambiato nulla”
La 37enne di Semonzo di Borso del Grappa, nel Vicentino, difende la scelta del parto in casa dopo l... ► fanpage.it
Tax Credit, blitz della Guardia di Finanza a Cinecittà: raccolti documenti su film di Virzì e Costanzo
La Guardia di Finanza ha acquisito documenti negli uffici di Cinecittà per indagare su presunte tru... ► fanpage.it
Vittime estorsione e usura, arrivano circa 2 milioni di euro a favore delle vittime
l prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha fatto sapere che il Comitato di solidarietà per le vitti... ► napolitoday.it
Napoli, sequestrata l’area del murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli
Napoli, sequestrata l’area del murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli"> NAPOLI. Intervento del... ► napolipiu.com
Caos in Madagascar, il presidente fugge e scioglie il Parlamento su Facebook. È impeachment e l’esercito prende il potere
Antananarivo, 14 ottobre 2025 - Il Madagascar nel caos totale. Il presidente Andry Rajoelina, dopo ... ► quotidiano.net
Intelligenza artificiale e cure sanitarie, se ne parla in un convegno al Collegio Alberoni
Sabato 18 ottobre al Collegio Alberoni il convegno organizzato dall'Associazione Medici Cattolici ... ► ilpiacenza.it
Q Alliance, il più potente hub quantistico al mondo nascerà in Lombardia
100 ricercatori, per la maggior parte italiani, in un progetto che vede uniti industria, mondo scien... ► wired.it
Minorenne accoltellato da coetanei all’uscita di scuola a Napoli
Tempo di lettura: < 1 minutoUn quindicenne è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di coe... ► anteprima24.it
Protezione Civile Campania, mercoledì giornata di allerta meteo
Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni ... ► anteprima24.it
Quindicenne accoltellato all’uscita di scuola a Napoli, aggredito da gruppo di coetanei
Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito in via Benedetto Croce da un gruppo di coetanei che lo ha... ► fanpage.it
Vicino Roma si trova uno dei più piccoli borghi d’Italia: una vera perla da visitare
Uno dei più piccoli borghi d’Italia si trova non lontano da Roma. Siamo nella Sabina, in particolar... ► funweek.it
Abbiamo superato il primo punto di non ritorno climatico: “Le barriere coralline tropicali stanno morendo”
A causa del riscaldamento globale, le barriere coralline tropicali hanno superato la soglia termica... ► fanpage.it
Jonas Vingegaard e il mancato arrivo a Madrid per le proteste alla Vuelta: “Una m*rda finire così”
Nel docufilm inedito prodotto e divulgato dalla Visma | Lease a Bike sulla Vuelta 2025, la scena pi... ► fanpage.it
Elezioni regionali. La valdarnese Rimona Zamponi traccia un bilancio della sua candidatura
Arezzo, 14 ottobre 2025 – “Doveroso, dopo settimane intense e partecipate, esprimere soddisfazione ... ► lanazione.it
Favori, ricatti e bisturi di Stato: sospeso il prof dell’Università di Salerno sospeso il professore Alfano dell’Università di Salerno
La Procura di Salerno ha disposto la sospensione per dodici mesi del professor Carmine Alfano, ordi... ► ilfattoquotidiano.it
Uniba capofila del progetto 'Bridge Africa', il Mur finanzia l'iniziativa: "Ateneo motore di dialogo interculturale"
L’Università di Bari ‘Aldo Moro’ si è aggiudicata un finanziamento da parte del Mur come capofila ... ► baritoday.it
Napoli, 15enne accoltellato all'uscita di scuola: ricoverato in ospedale
Nel primo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Centro sono intervenuti al Pellegrini per un 15e... ► ilmattino.it
Scartata dai cacciatori, Camilla cerca casa
Camilla ha circa 2 anni ed è stata scartata dai cacciatori. È una piccola segugia, sterilizzata e ... ► chietitoday.it
Milano, paura al museo del Novecento: scatta l’allarme per una fuga di gas dai sotterranei | Foto
Fuga di gas al museo del Novecento di Milano. Nel pomeriggio di oggi, 14 ottobre, è stato necessari... ► ilfattoquotidiano.it
“Il libro di Giorgia Meloni è fonte di ispirazione per tutti”: la “recensione” è di Donald Trump
Il libro di Giorgia Meloni “è fonte di ispirazione per tutti”. Il presidente Usa Donald Trump ha co... ► ilfattoquotidiano.it
Cina e Russia fuori dai Balcani? Bruxelles scommette sul piano crescita
Investire nei Balcani occidentali, chiede la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, ... ► formiche.net
Crollo ponte Morandi: chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione per Giovanni Castellucci, ex ad di Autostrade per l’Italia
L’accusa ha chiesto 18 anni e 6 mesi di reclusione per l’ex amministratore delegato di Autostrade pe... ► gazzettadelsud.it
Oltre la diplomazia trumpiana. Castellaneta spiega come consolidare la tregua per la pace in Medio Oriente
All’indomani del vertice di Sharm el-Sheikh, dove Donald Trump si è posto trionfalmente come il bro... ► formiche.net
Minacce ai giornalisti Saviano e Capacchione, i giudici: "Cronisti indicati come nemici"
La Corte d'Appello di Roma ha confermato le condanne per le minacce rivolte nel 2008 ai giornalist... ► today.it
Nato con i fondi del Pnrr, Alea inaugura l'Ecocentro di Meldola: "Servizi sempre più vicini alle persone"
Venerdì alle 14.30 inaugurerà ufficialmente il nuovo Ecocentro a Meldola, la prima opera realizzat... ► forlitoday.it
Incentivi auto, slitta il click day: ecco quanto bisogna aspettare
A meno di 24 ore di distanza dalla data prevista, salta l'appuntamento col click day per quanto con... ► ilgiornale.it
Auto in fiamme vicino ai locali a Montesacro (video)
Paura nel primo pomeriggio a Montesacro a causa di un incendio che ha interessato un'auto. Il rogo... ► romatoday.it
Harakiri Brasile contro il Giappone, da 2 0 a 2 3 in venti minuti. Ancelotti: «Buona lezione per il futuro»
Era una partita amichevole, in ballo c’era praticamente nulla. Ma resta comunque clamorosa la sconf... ► ilnapolista.it
La ASL Napoli 1 Centro per una città in salute: una serata interclub tra Rotary per discutere di sanità e benessere collettivo
La salute pubblica e l’efficienza dei servizi sanitari sono tra i temi più rilevanti per la vita q... ► napolitoday.it
Tragedia in Messico: trovato morto a 17 anni Arturo Gatti Jr, figlio del campione originario di Cassino
È stato trovato morto in un appartamento in Messico, a soli 17 anni, Arturo Gatti Jr, figlio del c... ► frosinonetoday.it
Allerta meteo gialla su Napoli: le chiusure disposte dal Comune
La protezione civile regionale ha emanato un’allerta meteo di livello giallo per l’intera giornata... ► napolitoday.it
Sindaco eletto grazie ai voti al suo cane: il Tar del Veneto conferma la vittoria
Un caso singolare ha attirato l’attenzione a Porto Viro, in provincia di Rovigo: tre schede con il ... ► lidentita.it
«Io non riesco mai a stare tranquillo». Lo spiega Ernesto, 10 anni. Uno dei 450mila sibling italiani: bambini che, mentre l'attenzione è tutta concentrata sul fratellino con la diagnosi, si adattano a essere involontariamente trascurati
«Anche se cerco di pensare ad altro non ci riesco. È come se ci fosse un muro che l’angoscia contin... ► iodonna.it
Alert sulla movida violenta tra via Arpi e piazza Mercato
Il cuore pulsante di Foggia è tornato alla ribalta delle cronache locali per le violenze che si re... ► foggiatoday.it
Juventus: emergenza Bremer
Un altro infortunio al ginocchio Gleison Bremer, difensore cardine della Juventus, affronta una nu... ► ilprimatonazionale.i
Vino di Valtellina ne abbiamo? Sì, al Crotto del Sergente ci sono ben 170 etichette in carta
Quante volte vi è capitato di andare in un ristorante e rimanere delusi dalla carta dei vini? Sicu... ► quicomo.it
Scoprire Formentera d’autunno: la guida per un weekend alla scoperta dei suoi luoghi segreti, tra spiagge deserte, yoga vista mare e mercatini
Libera, selvaggia, hippy e bohémien. Formentera, la più piccola delle isole Baleari, custodisce gel... ► ilfattoquotidiano.it
Dirigente del 118 'sollevato dall'incarico', Saues: "Necessario un chiarimento formale sulle motivazioni"
“Piena solidarietà a Roberto Mannella, dirigente responsabile del 118 dell’Asl di Caserta, destina... ► casertanews.it
Che fine faranno i 175 lavoratori di Carrefour Italia a rischio licenziamento
L'annuncio era stato fatto poco dopo il vociferarsi, poi confermato, che ha scosso il mondo della ... ► milanotoday.it
La mossa di Lecornu: “Riforma delle pensioni sospesa fino al 2027”. Il nuovo governo francese al banco di prova dell’Assemblea
Parigi, 14 ottobre 2025 – Sebastien Lecornu pronto a congelare la riforma delle pensioni. E’ il mo... ► quotidiano.net
Caso Garlasco, Venditti si difende: ‘Mi hanno rovinato, mai preso un euro’, Sempio revoca mandato a Lovati
“Mi hanno rovinato la vita”: lo sfogo di Mario Venditti davanti al Riesame di Brescia «Ho la vit... ► notizieaudaci.it
Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 14 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse pe... ► quifinanza.it
Nei cellulari i video dello stupro, per gli indagati della violenza anche l'accusa di revenge porn
Si aggrava la posizione dei quattro ragazzi salentini accusati di aver violentato una riminese 23e... ► riminitoday.it
Castelverde, prima aggredisce la vicina con una sbarra di ferro e poi i carabinieri: arrestato 39enne
Castelverde (Cremona), 16 ottobre 2025 – Aggredisce la vicina di casa armato di un sbarra di ferro ... ► ilgiorno.it
Sda Bocconi e Omnisyst: residui industriali, da costo a asset
Milano, 14 ott. (askanews) - La gestione circolare dei residui industriali può trasformarsi in leva ... ► quotidiano.net
Svezia, adesso è ufficiale: esonerato il ct Tomasson! Decisiva la sconfitta con il Kosovo
Svezia, è ufficiale: esonerato il ct Tomasson! L’ex Milan paga la sconfitta contro il Kosovo. Il co... ► calcionews24.com
È morto il giostraio pestato dal branco alla sagra del vino di Capena
Stefano ‘Luigi’ Cena è morto. Il giostraio di Capena, massacrato di botte dal branco nella notte t... ► romatoday.it
Trento al top, Sicilia e Calabria agli ultimi posti per qualità della salute
Sono i cittadini della Provincia autonoma di Trento quelli che godono di migliori condizioni di salu... ► gazzettadelsud.it
Pensioni scuola 2026: abolito il pensionamento d’ufficio a 65 anni. Nuovo limite ordinamentale è 67 anni
Con l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), è sta... ► orizzontescuola.it
Lotta ai tumori, talento e passione: due giovani ricercatori dell'Irst nella top 2% al mondiale
Il talento e la passione dei giovani professionisti dell'Irst Irccs conquistano la scena internazi... ► forlitoday.it
La salute nell'età evolutiva una priorità del Paese
Roma, 14 ott. (askanews) - La tutela della salute dell'età evolutiva non è una scelta, ma un imperat... ► quotidiano.net
Menopausa: tutto quello che non hai mai osato chiedere svelato dagli esperti della Federico II
“C’è un momento nella vita di ogni donna in cui il corpo cambia linguaggio. Le certezze biologiche... ► napolitoday.it
Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi: "Ho deciso di dedicare totalmente la mia esistenza al suo recupero"
Lo ha dichiarato in una lettera in risposta a Evelina, figlia del critico d'arte, che ha chiesto la ... ► tgcom24.mediaset.it
Covid, donna non cammina più dopo la vaccinazione: il ministero della salute dovrà versarle 3.000 euro al mese
Il ministero della Salute è stato condannato a versare un indennizzo mensile di circa 3.000 euro a... ► torinotoday.it
Il Comune di Telese ospita la figlia di un soldato della 45ª Divisione USA
Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, insieme al... ► anteprima24.it