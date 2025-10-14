Hernandez sbalzato fuori dall'auto fa un volo impressionante | come sta dopo lo spaventoso incidente

Fanpage.it | 14 ott 2025

Terribile incidente nel Campionato Fiat Formula 600 in Cile: il pilota Victor Hernandez sbalzato fuori dallauto dopo un volo impressionante, fratture ma nessun pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

