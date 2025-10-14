Hellas Verona l’ex capitano Darko Lazovi? firma con l’Al Wahda | nuova avventura negli Emirati

Il 35enne serbo, svincolato dopo l’ultima stagione al Verona, riparte dalla UAE Pro League: ha firmato con l’ Al Wahda di Abu Dhabi. L’annuncio è arrivato dai canali del club, che ha dato il benvenuto al giocatore confermandone l’ingaggio a parametro zero. Il trasferimento. Lazovi?, esterno sinistro capace di giocare da quinto o da ala, ha scelto l’Al Wahda dopo dieci anni in Italia tra Genoa e Hellas Verona, dove è stato anche capitano. Secondo i database di mercato, l’approdo è avvenuto a metà ottobre 2025 con passaggio da svincolato e inserimento immediato nella rosa della prima squadra. Perché è una scelta significativa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

