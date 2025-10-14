Heather Graham ricorda la sua relazione con Heath Ledger | Guardavamo Sex and the City insieme
I due attori si sono frequentati nei primi anni Duemila, e Graham ha anche discusso della possibilità di realizzare un album con le foto scattate durante il tempo trascorso insieme Heather Graham ha ricordato con affetto il tempo trascorso con il compianto Heath Ledger, che ha frequentato dal 2000 al 2001. Nella puntata del podcast Are You A Charlotte?, dedicato alla rivisitazione di Sex and the City, la conduttrice Kristin Davis ha ricordato di aver visto la collega nell'episodio "Critical Condition" della quinta stagione in un bar di Hollywood all'inizio degli anni 2000. "Una volta, tra una stagione e l'altra, credo fossi al Coffee Bean & Tea Leaf, forse su Sunset Boulevard, e credo che tu fossi lì", ha ricordato Davis, "e credo che fossi lì con Heath Ledger". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Per la rassegna The Big Dreamer, in edizione restaurata FUOCO CAMMINA CON ME (Fire Walk with Me, Usa/1992 135') di David Lynch, con David Lynch, Heather Graham, Sheryl Lee, David Bowie, Harry Dean Stanton. lunedì 29 settembre ore 21.00 (in vers - facebook.com Vai su Facebook
Heather Graham: "Sono felice di non avere avuto figli" - La star ha quindi parlato della pressione della società che le donne subiscono quotidianamente: "Penso che sia fantastico che ora molte più donne stiano esprimendo il loro desiderio di non avere figli ... Come scrive movieplayer.it
Heather Graham torna al cinema in Entity Within, dalla "vera" storia soprannaturale già raccontata nel film Entity - Heather Graham sarà protagonista di Entity Within, da una storia vera del soprannaturale, che nel 1981 dette vita al film Entity con Barbara Hershey. Scrive comingsoon.it