Heather Graham ricorda la sua relazione con Heath Ledger | Guardavamo Sex and the City insieme

I due attori si sono frequentati nei primi anni Duemila, e Graham ha anche discusso della possibilità di realizzare un album con le foto scattate durante il tempo trascorso insieme Heather Graham ha ricordato con affetto il tempo trascorso con il compianto Heath Ledger, che ha frequentato dal 2000 al 2001. Nella puntata del podcast Are You A Charlotte?, dedicato alla rivisitazione di Sex and the City, la conduttrice Kristin Davis ha ricordato di aver visto la collega nell'episodio "Critical Condition" della quinta stagione in un bar di Hollywood all'inizio degli anni 2000. "Una volta, tra una stagione e l'altra, credo fossi al Coffee Bean & Tea Leaf, forse su Sunset Boulevard, e credo che tu fossi lì", ha ricordato Davis, "e credo che fossi lì con Heath Ledger". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

