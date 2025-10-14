Haruki Murakami in 10 libri da leggere d' un fiato
Lo scrittore giapponese continua a conquistare i lettori con un nuovo romanzo e una trasposizione teatrale. Ecco perché non c'è momento migliore per (ri)scoprire i suoi scritti. 🔗 Leggi su Wired.it
INSTANTS OF BEAUTY Conoscere la verità regala all’uomo la giusta forza. Qualunque sia la verità. (Haruki Murakami) - facebook.com Vai su Facebook
Immensa gioia nel conferire il Premio Tokyo-Roma Parole in Transito a Haruki Murakami e Antonietta Pastore per ‘La città e le sue mura incerte’, insieme a @ItaliaGiappone, @IICTokyo, @Yomiuri_Online e @RegioneLazio. Il premio celebra il valore della cult - X Vai su X
Haruki Murakami e la musica nei suoi libri - La musica ha un ruolo di prim’ordine nelle opere di Haruki Murakami. Riporta panorama.it
Quattro libri imperdibili di Murakami, tra cui Norwegian Wood, Kafka sulla spiaggia e altri - Haruki Murakami è uno scrittore giapponese, è stato tradotto in circa cinquanta lingue e i suoi best seller hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. panorama.it scrive
'A Tokyo con Murakami', scoprire la città in perenne cambiamento - 136, 16 Euro) È la grande protagonista dei libri di Haruki Murakami, sempre in bilico tra realtà e sogno, con i suoi personaggi ... Segnala ansa.it