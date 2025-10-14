Haruki Murakami in 10 libri da leggere d' un fiato

Lo scrittore giapponese continua a conquistare i lettori con un nuovo romanzo e una trasposizione teatrale. Ecco perché non c'è momento migliore per (ri)scoprire i suoi scritti. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Haruki Murakami in 10 libri da leggere d'un fiato

News recenti che potrebbero piacerti

INSTANTS OF BEAUTY Conoscere la verità regala all’uomo la giusta forza. Qualunque sia la verità. (Haruki Murakami) - facebook.com Vai su Facebook

Immensa gioia nel conferire il Premio Tokyo-Roma Parole in Transito a Haruki Murakami e Antonietta Pastore per ‘La città e le sue mura incerte’, insieme a @ItaliaGiappone, @IICTokyo, @Yomiuri_Online e @RegioneLazio. Il premio celebra il valore della cult - X Vai su X

Haruki Murakami e la musica nei suoi libri - La musica ha un ruolo di prim’ordine nelle opere di Haruki Murakami. Riporta panorama.it

Quattro libri imperdibili di Murakami, tra cui Norwegian Wood, Kafka sulla spiaggia e altri - Haruki Murakami è uno scrittore giapponese, è stato tradotto in circa cinquanta lingue e i suoi best seller hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. panorama.it scrive

'A Tokyo con Murakami', scoprire la città in perenne cambiamento - 136, 16 Euro) È la grande protagonista dei libri di Haruki Murakami, sempre in bilico tra realtà e sogno, con i suoi personaggi ... Segnala ansa.it