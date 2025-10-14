Harakiri Brasile contro il Giappone da 2-0 a 2-3 in venti minuti Ancelotti | Buona lezione per il futuro
Era una partita amichevole, in ballo c’era praticamente nulla. Ma resta comunque clamorosa la sconfitta subita dal Brasile quest’oggi contro il Giappone. Reduce dal roboante successo sulla Corea del Sud (5-0), la Seleçao si è presentata a Tokyo con otto cambi nella formazione titolare. Ha colpito due volte nel primo tempo grazie alle reti di Paulo Henrique (26?) e Gabriel Martinelli (32?) concludendo la prima frazione in vantaggio per 2-0. Tutto lasciava presagire a un’altra goleada da parte della squadra guidata da Carlo Ancelotti. Solo che poi è accaduto l’imponderabile: la selezione nipponica è prima riuscita ad agguantare il pareggio con Minamino (52?, approfittando di una goffa caduta di Fabrìcio) e Nakamura (62?), dopodiché ha effettuato il definitivo soprasso al 71esimo con Ueda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
