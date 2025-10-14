Hamas non restituisce le salme degli ostaggi Israele taglia gli aiuti il valico di Rafah resta chiuso

Neppure 24 ore dopo la firma a Sharm el Sheikh dell’accordo sulla prima fase del piano Trump, è tornata a salire la tensione tra Israele e Hamas. E la tregua è già sotto pressione. Le autorità israeliane lamentano la mancata immediata restituzione di tutte e 28 le salme degli ostaggi morti a Gaza, mentre oggi ha rimandato a Khan Younis i resti di 45 palestinesi morti. Immediata e veloce la risposta:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

