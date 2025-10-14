Hamas non restituisce le salme degli ostaggi Israele taglia gli aiuti il valico di Rafah resta chiuso
Neppure 24 ore dopo la firma a Sharm el Sheikh dell’accordo sulla prima fase del piano Trump, è tornata a salire la tensione tra Israele e Hamas. E la tregua è già sotto pressione. Le autorità israeliane lamentano la mancata immediata restituzione di tutte e 28 le salme degli ostaggi morti a Gaza, mentre oggi ha rimandato a Khan Younis i resti di 45 palestinesi morti. Immediata e veloce la risposta:. 🔗 Leggi su Feedpress.me
FINALMENTE LIBERI Dopo 738 giorni di prigionia, Israele riabbraccia i suoi figli: i 20 ostaggi ancora in vita, trattenuti da Hamas, sono tornati a casa. Una notizia che riempie l’anima, che restituisce fiducia all’umanità intera. È la vittoria della vita sulla barbarie, - facebook.com Vai su Facebook
Solo i corpi di quattro ostaggi israeliani sono stati restituiti dai terroristi di Hamas. La restituzione di tutti i corpi dei rapiti è un punto focale dell’accordo su Gaza e vi diciamo brevemente perché: sono veramente tutti deceduti gli ostaggi mancanti? Potrebbe acca - X Vai su X
