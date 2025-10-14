Hamas giustizia ‘collaborazionisti’ a Gaza | i video choc e i rischi per l’accordo di pace

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Immagini raccapriccianti di uomini inginocchiati a terra con le mani dietro la schiena prima di essere giustiziati da Hamas. Video sui social con i membri del movimento islamista che eseguono condanne sommarie su presunti collaborazionisti di Israele, gettano benzina sul fuoco dei timori già presenti, secondo cui l'accordo di pace di Gaza sia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

hamas giustizia 8216collaborazionisti8217 gazaHamas giustizia ‘collaborazionisti’ a Gaza: i video choc e i rischi per l’accordo di pace - (Adnkronos) – Immagini raccapriccianti di uomini inginocchiati a terra con le mani dietro la schiena prima di essere giustiziati da Hamas. Segnala msn.com

hamas giustizia 8216collaborazionisti8217 gazaGaza, combattimenti tra Hamas e i gruppi rivali accusati di collaborare con Israele: un video mostra esecuzioni pubbliche - Dopo l'accordo di pace nella Striscia di Gaza, diffusi video di esecuzioni pubbliche da parte di Hamas contro gruppi accusati di tradimento ... Riporta ilfattoquotidiano.it

hamas giustizia 8216collaborazionisti8217 gazaGaza, miliziani di Hamas giustiziano sette persone accusate di essere collaborazionisti di Israele - Un video diffuso lunedì sui social mostra combattenti di Hamas che a Gaza trascinano in uno spiazzo sette persone, accusate di essere dei collaborazionisti di Israele. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Giustizia 8216collaborazionisti8217 Gaza