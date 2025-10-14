Hamas giustizia ‘collaborazionisti’ a Gaza | i video choc e i rischi per l’accordo di pace
(Adnkronos) – Immagini raccapriccianti di uomini inginocchiati a terra con le mani dietro la schiena prima di essere giustiziati da Hamas. Video sui social con i membri del movimento islamista che eseguono condanne sommarie su presunti collaborazionisti di Israele, gettano benzina sul fuoco dei timori già presenti, secondo cui l'accordo di pace di Gaza sia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
