Hamas consegna altre 4 salme degli ostaggi Israele chiude il valico di Rafah e taglia gli aiuti | Finché non avremo tutti i corpi – La diretta

All’indomani della storica firma della « Dichiarazione di Trump per la pace » a Sharm el-Sheikh la situazione in Medio Oriente sta ancora tentando di assestarsi su un qualche equilibrio. Dopo il lungo discorso di Donald Trump alla Knesset, il parlamento israeliano, e lo scambio di ostaggi e prigionieri, nei prossimi giorni dovrebbero prendere il via i negoziati per la seconda fase del piano proposto dalla Casa Bianca. Ma i dubbi e i punti non risolti – dal disarmo di Hamas alla soluzione a due Stati – sono molti. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Hamas consegna i corpi di altri quattro ostaggi, le salme recuperate dalla Croce Rossa - Israele ha fissato la giornata odierna come termine ultimo per la restituzione dei corpi dei 24 ostaggi ancora nella Striscia di Gaza, dove hanno perso la vita dopo essere stati rapiti il 7 ottobre de ... Secondo padovanews.it

Hamas ha consegnato altre 4 salme alla Croce Rossa - Un annuncio congiunto dell'Idf e dello Shin Bet riferisce le informazioni avute dalla Croce Rossa: quattro bare con le salme di ostaggi deceduti sono state trasferite loro ... Da altoadige.it

Ostaggi morti, Israele fissa l’ultimatum: Hamas consegni le salme entro oggi - Israele fissa l’ultimatum: entro stasera Hamas dovrebbe consegnare i corpi dei 24 ostaggi deceduti a Gaza, dopo il rapimento e la mattanza del 7 ottobre 2023. Segnala ilfattoquotidiano.it