Halloween zucca da record in California | oltre una tonnellata
Una zucca di oltre una tonnellata si è aggiudicato il 52esimo Campionato Mondiale di Pesatura delle Zucche ad Half Moon Bay, a sud di San Francisco, andato in scena a pochi giorni da Halloween. A coltivarla è stato Brandon Dawson, un ingegnere californiano e appassionato di giardinaggio che ha esibito una zucca jack-o’-lantern del peso record di 2.346 libbre (1.064 kg), praticamente il peso di una piccola berlina o di un bisonte. Dawson ha affermato di coltivare enormi zucche da cinque anni. Fondamentale si è rivelata l’esperienza acquisita nel suo lavoro, unita alla giusta irrigazione e alla luce del sole. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Laboratorio Bimbi di Halloween! Siete pronti a trasformare una semplice zucca in una creatura mostruosa (o buffissima)? Un pomeriggio all’insegna della fantasia, dei colori e del divertimento vi aspetta! ? Ci sarà una golosissima merenda per tutti - facebook.com Vai su Facebook
Halloween, zucca da record in California: oltre una tonnellata - A coltivarla è stato Brandon Dawson, un ingegnere californiano e appassionato di giardinaggio che ha esibito una zucca jack- Si legge su lapresse.it
California, la zucca dei record pesa oltre una tonnellata: le straordinarie immagini - (LaPresse) Una zucca di oltre una tonnellata si è aggiudicato il 52esimo Campionato Mondiale di Pesatura delle Zucche ad Half Moon Bay, a sud di ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Halloween: come intagliare una zucca - Con l'arrivo di Halloween è tempo di iniziare a pensare alla tipica lanterna ricavata da una zucca, pratica che è diventata piuttosto comune, dato che le zucche intagliate iniziano a fare la loro ... Segnala tomshw.it