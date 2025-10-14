Halloween zucca da record in California | oltre una tonnellata

Una zucca di oltre una tonnellata si è aggiudicato il 52esimo Campionato Mondiale di Pesatura delle Zucche ad Half Moon Bay, a sud di San Francisco, andato in scena a pochi giorni da Halloween. A coltivarla è stato Brandon Dawson, un ingegnere californiano e appassionato di giardinaggio che ha esibito una zucca jack-o’-lantern del peso record di 2.346 libbre (1.064 kg), praticamente il peso di una piccola berlina o di un bisonte. Dawson ha affermato di coltivare enormi zucche da cinque anni. Fondamentale si è rivelata l’esperienza acquisita nel suo lavoro, unita alla giusta irrigazione e alla luce del sole. 🔗 Leggi su Lapresse.it

