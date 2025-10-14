Halloween sulle Torri al Castello di Valeggio sul Mincio

Veronasera.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Castello Scaligero di Valeggio sul Mincio chiude la stagione con un evento davvero speciale. Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, la maestosa fortezza si trasformerà in un luogo da paura, grazie a un allestimento interamente dedicato ad Halloween. Per tre giorni, zucche intagliate, ragnatele e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Rieti, halloween al castello tra gastronomia e spettacoli - Notte di spettri, vampiri e streghe a Torri in Sabina, nel suggestivo borgo della frazione di Rocchette. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Halloween Torri Castello Valeggio