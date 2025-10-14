Halloween sulle Torri al Castello di Valeggio sul Mincio
Il Castello Scaligero di Valeggio sul Mincio chiude la stagione con un evento davvero speciale. Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, la maestosa fortezza si trasformerà in un luogo da paura, grazie a un allestimento interamente dedicato ad Halloween. Per tre giorni, zucche intagliate, ragnatele e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
Halloween nei Castelli del Ducato – Brividi tra torri, segreti e fantasmi. Quando le ombre della sera avvolgono i manieri medievali, i castelli del Ducato di Parma accolgono visitatori in cerca di brividi, misteri e atmosfere gotiche. Castelli, rocche e manieri a - facebook.com Vai su Facebook
Rieti, halloween al castello tra gastronomia e spettacoli - Notte di spettri, vampiri e streghe a Torri in Sabina, nel suggestivo borgo della frazione di Rocchette. ilmessaggero.it scrive