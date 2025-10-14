Halloween ' da paura' in piazzetta Don Pippo arriva Manicomio psichiatrico

Forlitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Halloween, in piazzetta Don Pippo, arriva l'horror con il "Manicomio psichiatrico". Il percorso, organizzato da Pop Street Parade, animerà la piazza in centro con tanti figuranti 'da paura' e un tour tra le stanze, abitate da personaggi a sorpresa. La caccia al tesoro organizzata per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

