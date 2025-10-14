Halloween alle Terme di Montegrotto | Horror Aufguss Experience al Mioni Luxury Swim & Spa
La notte di Halloween si accende di benessere e mistero alla Mioni Luxury Swim & Spa, l’oasi adults only dell’Hotel Mioni Royal San, tra luci soffuse, vapori aromatici e rituali sensoriali.Mioni Luxury Swim & Spa ti aspettano:Ingresso serale alla piscina termale e alla spa dalle 18.30 alle 23. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
