Hai visto questo anime? Se la risposta è no forse perché è il più grande flop di Crunchyroll

Quando Crunchyroll ha annunciato l’adattamento anime di The Beginning After the End, i fan del manhwa hanno trattenuto il fiato. Si trattava di una delle opere più amate del panorama isekai contemporaneo, con una storia stratificata e personaggi complessi che meritavano un trattamento di altissimo livello e nel panorama, dopo Solo Leveling, le aspettative erano alte. Quello che è arrivato sugli schermi nell’aprile 2025, però, si è rivelato uno dei flop più clamorosi dell’anno, un disastro artistico che ha lasciato la community dell’anime sotto shock. La situazione per Crunchyroll non è quindi delle migliori, dopo le recenti critiche di far uso di intelligenza artificiale e aver licenziato dipendenti per questo motivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

