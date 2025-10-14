Hai rotto i coglio** | Matri riprende Federica Nargi mentre mangia pane e Nutella e lei sbotta Il video

Lei, modella e showgirl nata a Roma 35 anni fa. Lui, invece, ex calciatore di Lodi (41 anni). Federica Nargi e Alessandro Matri sono tra le coppie note più amate in Italia. Insieme dall'ormai lontano 2013. Dal loro amore sono nate due figlie: Sofia e Beatrice. Proprio Nargi e Matri sono i. 🔗 Leggi su Today.it