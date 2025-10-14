Pugni, calci, insulti: la foto mostrata da Daniele Stefanucci, controllore sulle linee Cotral della Ciociaria, nel Lazio, parla di un pestaggio bestiale. Un uomo di nazionalità straniera, sulla corsa che collega Fiuggi con Anagni, alla richiesta del biglietto ha aggredito con calci e pugni al viso, riportando diverse lesioni ed una sospetta frattura del setto nasale. Il controllore, Daniele Stefanucci, c onsigliere comunale e dirigente di FdI, è stato soccorso ed accompagnato al Pronto Soccorso mentre l’aggressore, di nazionalità straniera, si è allontanato ed è poi stato rintracciato dai carabinieri di Anagni che l9hanno accompagnato in caserma per rccogliere la sua versione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Hai il biglietto?”. E l’immigrato prende a pugni e calci un dirigente di FdI. La foto documenta la violenza bestiale