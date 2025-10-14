Hai i brufoli non puoi essere bella | cos’è l’acne shaming il trend tossico che sta devastando la Gen Z su TikTok

Sono rari coloro che hanno avuto la fortuna di rimanerne completamente indenni da giovani, e chi ci è passato probabilmente ricorderà l’imbarazzo, il fastidio, il senso di impotenza che gli portava: parliamo dell’acne, una patologia che colpisce in realtà ad ogni età e che può portare a profondissime cicatrici – oltre a quelle ben visibili sulla pelle – anche psicologiche. Soprattutto se per mezzo ci si mettono coloro che non riescono a capire la sofferenza di chi hanno davanti e attaccano ogni imperfezione senza alcuna pietà per la persona in questione. È la nuova frontiera del cosiddetto “acne shaming” e i dati a riguardo, sono tutt’altro che rincuoranti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

