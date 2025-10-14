Ha vinto oltre 220mila euro | Ruota della Fortuna un toscano è l’uomo dei record

San Miniato, 14 ottobre 2025 – Si chiama Dario Basile, è sposato, vive a San Miniato e ha raggiunto un record nella storia della televisione. E’ il concorrente che ha vinto più denaro in assoluto alla Ruota della Fortuna, il celeberrimo show Mediaset condotto da Jerry Scotti. Il quiz ha ottimi ascolti. Per questo il ragazzo, che abita nella frazione sanminiatese de La Scala, è già diventato un po’ una celebrità tra gli appassionati del programma. “Sei l’essere vivente che ha portato a casa più soldi della storia dello show”, gli ha detto il presentatore in una delle ultime puntate. Lui sembra sempre molto controllato, mai emozionato, sbaragliando la concorrenza e andando avanti, puntata dopo puntata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

