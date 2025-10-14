Ha un infarto salvato dai passanti | Grazie a chi mi ha soccorso

Ha rischiato di morire in mezzo di strada. A salvarlo è stata la catena umana di solidarietà e il defibrillatore. Una rete di protezione “naturale” che ha salvato la vita a Tommaso Vannini, 55 anni, da sei a San Donato, comune di Barberino Tavarnelle. Il suo cuore si era fermato. E per Vannini è stato come rinascere. "Voglio dire grazie a tutti perché ci sono ancora e posso esprimere la mia immensa gratitudine chi mi ha salvato la vita, la comunità di San Donato in Poggio" sono le sue parole. L’episodio è accaduto qualche settimana fa ma è stato reso noto soltanto adesso, una volta scampato il pericolo dopo una lunga degenza in ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ha un infarto, salvato dai passanti: "Grazie a chi mi ha soccorso"

Altri contenuti sullo stesso argomento

CRONACA - Colto da infarto nell'escursione in Val Ellero: salvato dal Soccorso Alpino Vai su Facebook

Colpito da infarto a Linosa, salvato grazie alla telemedicina https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/10/08/news/colpito_da_infarto_a_linosa_salvato_grazie_alla_telemedicina-424899250/?ref=twhl… - X Vai su X

Ha un infarto, salvato dai passanti: "Grazie a chi mi ha soccorso" - Una rete di protezione “naturale” che ha salvato la vita a Tommaso Vannini, 55 anni, d ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Anziano ha un malore per strada, l'84enne salvato dai passanti eroi: sul posto anestesista e infermiera hanno effettuato le manovre di primo soccorso - L'uomo, un 84enne del posto, è caduto a terra davanti alla folla di presenti che ieri ... Lo riporta ilgazzettino.it

Castel Gandolfo, colto da infarto mentre fa jogging con gli amici. Si salva grazie a una videochiamata con il 118 - L'assistenza a distanza di medici e infermieri è partita con un link inviato sullo smartphone di chi ha lanciato l’allarme ... Da msn.com