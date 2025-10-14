Ha somministrato alcolici a minori di 16 anni | denunciato titolare di un locale della movida
Ha somministrato alcolici a minorenni, a ragazzini d'età inferiore ai 16 anni per la precisione. Ed è reato. Motivo per il quale il titolare di un locale della movida, del centro di Agrigento, è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Lo hanno fatto i poliziotti della Questura impegnati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Provvedimenti per la pubblica incolumità, la sicurezza."Disciplina dell'attività di vendita e/o somministrazione di alcolici, bevande in vetro, nonchè dell'orario per gli Intrattenimenti Musicali, per il periodo tra venerdì 03 Ottobre 2025 fino al 12 Ottobre 2025." Nuo - facebook.com Vai su Facebook
Cilavegna, alcolici a minori: bar chiuso per 5 giorni - Cilavegna (Pavia), 21 settembre 2025 – Bar chiuso per cinque giorni perché il titolare ha servito alcolici a minorenni. Riporta ilgiorno.it