Ha somministrato alcolici a minori di 16 anni | denunciato titolare di un locale della movida

Agrigentonotizie.it | 14 ott 2025

Ha somministrato alcolici a minorenni, a ragazzini d'età inferiore ai 16 anni per la precisione. Ed è reato. Motivo per il quale il titolare di un locale della movida, del centro di Agrigento, è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Lo hanno fatto i poliziotti della Questura impegnati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

