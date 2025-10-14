Ha perso la sua battaglia con il tumore Tv in lutto addio all’attore | il triste annuncio

Il mondo della televisione britannica piange la scomparsa di Patrick Murray, volto amatissimo della sitcom cult “Only Fools and Horses”. L’attore, che con la sua ironia e spontaneità aveva conquistato milioni di spettatori, si è spento all’età di 68 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia ha commosso profondamente fan e colleghi, che lo ricordano come un uomo capace di far ridere anche nei momenti più difficili. Con la sua comicità genuina e un carisma inconfondibile, Murray aveva saputo incarnare lo spirito più autentico della commedia inglese, diventando una presenza familiare nelle case di milioni di persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

