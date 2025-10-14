ha dedicato il riconoscimento al regista david lynch

L os Angeles, 14 ott. (askanews) – L’attrice britannica Naomi Watts, che ha recitato in Mulholland Drive, King Kong e Birdman, ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Rende omaggio al compianto regista David Lynch, dicendo: «Ha tirato fuori il meglio di me, e ha visto in me cose che non avevo mai visto prima». La Watts ha voluto ringraziare anche Nicole Kidman, che ha inviato un messaggio. Durante il discorso, Watts ha anche parlato del bilanciamento tra vita pubblica e privata e del suo impegno per la salute delle donne. Leggi anche › Buon compleanno Naomi Watts L’attrice Naomi Watts riceve una stella sulla Walk of Fame a Hollywood. 🔗 Leggi su Iodonna.it

