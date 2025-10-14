“Piccola ma preziosa”, definisce Paola D’Agostino, direttrice dei Musei Reali torinesi di fresca nomina – “Sono molto onorata – aveva detto in occasione dell’insediamento – di iniziare il nuovo incarico alla Direzione dei Musei Reali di Torino, che con il loro patrimonio monumentale, le straordinarie collezioni d’arte e di archeologia, la Biblioteca e i Giardini . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Guido Reni, tra restauri e giornate di studio alla Galleria Sabauda dei Musei Reali