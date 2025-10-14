GUIDA TV 14 OTTOBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI FREEZE
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 20:30 23:30 Italia-Israele Porta a Porta Calcio Talk Show Rai2 21:20 23:50 Freeze Nella Mente di Narciso Game Show Inchieste Rai3 21:20 23:10 I Figli degli Altri Dottori in Corsia Film Inchieste Rete 4 21:35 00:55 È Sempre Carta Bianca Dalla Parte degli Animali R Talk Show Film Canale 5 21:45 00:15 La Notte nel Cuore 1ªTv X-Style Serie Tv Rubrica Italia 1 21:20 23:35 Greenland La Guerra dei Mondi Film Film La7 21:15 01:00 DiMartedì TgLa7 Talk Show Notiziario Tv8 21:35 00:20 X Factor 1ªTv free X Factor R Talent Talent Nove 21:30 23:55 Only Fun: Comico Show R Fratelli di Crozza R Show Satira L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog
