Guerrini e Prusak all’E-Rallye di Monte Carlo

Lanazione.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 14 ottobre 2025 – Principato di Monaco, Francia e Italia faranno da contorno a uno degli E-Rallye di Monte Carlo più impegnativi di sempre. Quattordici prove speciali, alcune del tutto inedite, che potrebbero assegnare il titolo iridato con una gara di anticipo. In tal caso sarebbe la coppia ceca Ž?árský–Náb?lek a sorridere, ma il gioco di Guerrini e Prusak, targati Gass Racing a bordo della Kia E-Niro vittoriosa dieci giorni fa a Madeira, è quello di rinviare la disputa alla gara di casa sulle Dolomiti nel secondo fine settimana di novembre. Al via molti dei migliori specialisti della disciplina sportiva e numerosi campioni del motosport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

guerrini e prusak all8217e rallye di monte carlo

© Lanazione.it - Guerrini e Prusak all’E-Rallye di Monte Carlo

News recenti che potrebbero piacerti

guerrini prusak all8217e rallyeGuerrini e Prusak all’E-Rallye di Monte Carlo - Arezzo, 14 ottobre 2025 – Principato di Monaco, Francia e Italia faranno da contorno a uno degli E- Riporta lanazione.it

Guerrini e Prusak sbancano Madeira - Il team sammarinese, alla terza vittoria consecutiva in Portogallo, riapre il mondiale e vince l'Iberian Eco Rally Challenge ... Come scrive arezzonotizie.it

guerrini prusak all8217e rallyeGuerrini torna in corsa per il Mondiale di eco-rally - Il titolo iridato è di nuovo a portata di mano e gli ultimi due appuntamenti si preannunciano alquanto interessanti. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Guerrini Prusak All8217e Rallye