Guerrini e Prusak all’E-Rallye di Monte Carlo

Arezzo, 14 ottobre 2025 – Principato di Monaco, Francia e Italia faranno da contorno a uno degli E-Rallye di Monte Carlo più impegnativi di sempre. Quattordici prove speciali, alcune del tutto inedite, che potrebbero assegnare il titolo iridato con una gara di anticipo. In tal caso sarebbe la coppia ceca Ž?árský–Náb?lek a sorridere, ma il gioco di Guerrini e Prusak, targati Gass Racing a bordo della Kia E-Niro vittoriosa dieci giorni fa a Madeira, è quello di rinviare la disputa alla gara di casa sulle Dolomiti nel secondo fine settimana di novembre. Al via molti dei migliori specialisti della disciplina sportiva e numerosi campioni del motosport. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guerrini e Prusak all’E-Rallye di Monte Carlo

