Guerriglia a Udine per la partita Italia-Israele | ferito un giornalista alla testa
Scontri a Udine durante il corteo per la Palestina organizzato come contestazione della partita tra Italia e Israele. Poco prima dell'inizio della partita, un gruppo formato dai soliti antagonisti e centri sociali ha rotto lo schieramento e ha iniziato ad aggredire la polizia, che ha risposto con idranti e cariche di alleggerimento. È stato necessario anche l'utilizzo dei fumogeni per evitare l'avanzata dell'orda violenta. Alcuni manifestanti coinvolti nelle tensioni al corteo Pro Pal in corso a Udine hanno sollevato transenne per colpire i blindati della polizia ma sono stati respinti e alcuni di loro anche fermati dagli agenti, che li hanno posti in stato di arresto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
