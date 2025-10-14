guerra in ucraina attacco russo a un convoglio onu

Le Nazioni Unite hanno condannato l'attacco russo di questa mattina a un convoglio di quattro veicoli di una missione umanitaria nella regione di Kherson definendolo "inaccettabile". Per il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per l'Ucraina Matthias Schmale, "questi attacchi sono assolutamente inaccettabili. Gli operatori umanitari sono protetti dal diritto internazionale umanitario e non dovrebbero mai essere attaccati", afferma in una nota. "Prendere deliberatamente di mira gli operatori umanitari e gli aiuti umanitari - sottolinea - è una grave violazione del diritto internazionale umanitario e potrebbe costituire un crimine di guerra". 🔗 Leggi su Iltempo.it

