Guerra dei dazi Trump rivendica il successo economico | Gli Stati Uniti sono tornati il Paese più ricco Pechino | Siamo pronti a combattere fino alla fine

La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina si infiamma di nuovo. Dopo aver minacciato un aumento del 100% sui beni made in China, il presidente Donald Trump ha rivendicato il successo della sua politica commerciale: “Ora, con i dazi, credo che siamo il Paese più ricco del mondo. Gli Stati Uniti stanno incassando centinaia di miliardi di dollari”, ha dichiarato ai giornalisti. Secondo l’ex presidente, i dazi introdotti durante il suo mandato hanno già fruttato oltre 200 miliardi di dollari alle casse americane, e l’obiettivo è di raggiungere quota 1.000 miliardi all’anno. Un traguardo che, a suo dire, dimostra la forza ritrovata dell’economia statunitense. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Guerra dei dazi, Trump rivendica il successo economico: “Gli Stati Uniti sono tornati il Paese più ricco”. Pechino: “Siamo pronti a combattere fino alla fine”

