Guerra commerciale tra Cina e Usa Pechino | Combatteremo fino alla fine

Pechino non si piega a Washington e, nella guerra dei dazi commerciali, gioca a carte scoperte tenendo un ramoscello d’ulivo in una mano e una pistola nell’altra. Dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump di nuovi dazi fino al 100% sui beni cinesi, la risposta è arrivata con toni di sfida: “Se volete combattere, combatteremo fino alla fine; se volete negoziare, la nostra porta rimane aperta”, ha dichiarato un portavoce del ministero del Commercio cinese. Cina, tasse portuali contro le navi Usa. E la volontà di combattere del Dragone si è già concretizzata nella rappresaglia commerciale arrivata sotto forma di tasse portuali speciali per tutte le navi americane, o comunque riconducibili a interessi americani, in ingresso nei porti della Cina. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

