Guerra commerciale tra Cina e Usa Pechino | Combatteremo fino alla fine
Pechino non si piega a Washington e, nella guerra dei dazi commerciali, gioca a carte scoperte tenendo un ramoscello d’ulivo in una mano e una pistola nell’altra. Dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump di nuovi dazi fino al 100% sui beni cinesi, la risposta è arrivata con toni di sfida: “Se volete combattere, combatteremo fino alla fine; se volete negoziare, la nostra porta rimane aperta”, ha dichiarato un portavoce del ministero del Commercio cinese. Cina, tasse portuali contro le navi Usa. E la volontà di combattere del Dragone si è già concretizzata nella rappresaglia commerciale arrivata sotto forma di tasse portuali speciali per tutte le navi americane, o comunque riconducibili a interessi americani, in ingresso nei porti della Cina. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Argomenti simili trattati di recente
La Cina è «pronta a combattere fino alla fine» nella guerra commerciale con gli Stati Uniti - X Vai su X
Il mercato cinese continua a guardare all'Europa e, come risposta alla guerra commerciale lanciata dal presidente americano Donald Trump all'inizio dell'anno, è sempre più propenso a disinvestire negli Stati Uniti - facebook.com Vai su Facebook
La Cina agli Usa: «Non temiamo una guerra commerciale» - La Cina ha dichiarato di essere pronta a «combattere fino alla fine» nella guerra commerciale con gli Stati Uniti, dopo la minaccia Trump di introdurre dazi aggiuntivi fino sui prodotti di Pechino. Si legge su msn.com
Cina a Usa, 'pronti alla guerra commerciale fino alla fine' - La Cina è pronta a "combattere fino alla fine" in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, in merito alla minaccia del presidente americano Donald Trump sulla imposizione di ulteriori dazi al 100% ... Come scrive ansa.it
È guerra commerciale tra Cina e Usa, Pechino: “Combatteremo fino alla fine” - Pechino reagisce ai nuovi dazi di Trump imponendo tasse portuali alle navi Usa e minacciando una guerra commerciale senza compromessi. Si legge su quifinanza.it