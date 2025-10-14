Guehi Juventus si inserisce una big italiana! Idea di scambio con il Crystal Palace ecco la mossa per anticipare la concorrenza per il difensore inglese Ultimissime

Guehi Juventus, un’altra big italiana sulle sue tracce! Imbastito lo scambio con il Crystal Palace, svelata la mossa per anticipare la concorrenza. Un colpo per il futuro, una sfida ai giganti della Premier League. L’ Inter programma la difesa della prossima stagione e, come riportato da Tuttosport, ha messo nel mirino Marc Guehi, roccioso difensore del Crystal Palace e della nazionale inglese. La dirigenza nerazzurra studia la strategia per anticipare una concorrenza a dir poco agguerrita. L’obiettivo: Marc Guehi. Marc Guehi, difensore centrale classe 2000, è uno dei pezzi più pregiati del mercato internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Guehi Juventus, si inserisce una big italiana! Idea di scambio con il Crystal Palace, ecco la mossa per anticipare la concorrenza per il difensore inglese. Ultimissime

