Guehi intreccio di mercato tra Inter e Juve | il difensore del Crystal Palace nel mirino delle big italiane

È uno dei difensori più ambiti d'Europa e il suo futuro potrebbe passare sorprendentemente dall'Italia. Marc Guehi, classe 2000, colonna del Crystal Palace e ormai titolare fisso della nazionale inglese, è finito al centro di un vero e proprio intreccio di mercato che coinvolge Inter e Juventus. Entrambe le big italiane guardano con interesse al profilo del centrale, in vista della prossima sessione estiva, e sono pronte a muoversi per anticipare la concorrenza della Premier League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter è la squadra che si è mossa per prima. La dirigenza nerazzurra, con un occhio alla programmazione del futuro, ha inserito Guehi nella lista dei rinforzi per la difesa.

