Guehi Inter lui il nome forte in difesa | attenzione al possibile intreccio con Bisseck!
Inter News 24 L’idea dei nerazzurri per il reparto arretrato. Il mercato dell’Inter guarda già alla prossima estate, con un focus particolare sulla difesa. Secondo quanto riporta Tuttosport, la dirigenza nerazzurra si è iscritta con forza alla corsa per Marc Guehi, roccioso difensore classe 2000, capitano del Crystal Palace e ormai punto fermo della nazionale inglese. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2026 e la sua intenzione di non rinnovare lo ha reso uno dei pezzi più pregiati del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
