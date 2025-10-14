Guehi a costo zero via libera per Inter e Juve | CMIT

Il difensore inglese è in scadenza di contratto con il Crystal Palace Marc Guehi è e sarà nei prossimi mesi una delle grandi opportunità a costo zero del mercato internazionale. Secondo fonti vicine al difensore interpellate da Calciomercato.it, non ci sono margini per un rinnovo del contratto col Crystal Palace in scadenza a giugno 2026. Guehi a costo zero, via libera per Inter e Juventus (AnsaFoto) – Calciomercato.it Venticinque anni compiuti lo scorso luglio, l’inglese con origini ivoriane stava per lasciare il Crystal già sul finire della passata finestra estiva. Era praticamente tutto fatto per il suo passaggio al Liverpool, ma anche per il suo sostituto, l’ex Spal e Fiorentina Igor, poi il tecnico degli ‘Eagles’ Glasner ha minacciò le dimissioni in caso di cessione di Guehi, tra i leader nonché il capitano della squadra e così l’affare tramontò. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

