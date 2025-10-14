Gucci Chloé e Loewe multate da Bruxelles per una sanzione complessiva da 157 milioni; Violate norme europee antitrust sui prezzi

14 ott 2025

I tre brand di lusso internazionali sono stati sanzionati dalla Commissione europea a causa dell'adozione di pratiche scorrette nei confronti dei consumatori finali Gucci, Chloé e Loewe sono state multate dalla Commissione europea con una sanzione milionaria per aver violato le norme europee. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

