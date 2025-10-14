Gucci arriva la multa dell’Ue
A Gucci è arrivato la multa da parte dell’Ue. La commissione Europea ha infatti sanzionato le aziende di moda Gucci, Chloé e Loewe per aver fissato i prezzi di rivendita in violazione delle norme Ue sulla concorrenza. L’indagine della commissione ha rivelato che le tre aziende hanno limitato la capacità dei rivenditori terzi indipendenti con cui collaborano di stabilire i propri prezzi di vendita al dettaglio, online e offline, per i prodotti progettati e venduti da Gucci, Chloé e Loewe con i rispettivi marchi. “Questo tipo di comportamento anticoncorrenziale – viene spiegato – aumenta i prezzi e riduce la scelta per i consumatori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
