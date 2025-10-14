Guardia Sanframondi assalto al bancomat nella notte | i ladri sono fuggiti
Hanno colpito nel cuore della notte, i malviventi che hanno preso d’assalto il bancomat Guardia Sanframondi, facendo esplodere lo sportello della filiale BPM. I ladri si sono purtroppo impossessati del denaro e sono fuggiti. Quando l’allarme è scattato, subito sono . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
