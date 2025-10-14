GTT la novità è sostenibile | diventano digitali i biglietti da 48 e 72 ore e saranno più convenienti dei biglietti cartacei

Torinotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino la mobilità si fa sempre più sostenibile e, per questo, anche sempre più digitale. Approvata con una delibera, nella giornata di martedì 14 ottobre, la proposta dell'assessora Chiara Foglietta, che digitalizza i biglietti per il trasporto pubblico urbano e metropolitano. In particolare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

