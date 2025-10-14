GRUBER LANCIA LA VOLATA A LA7 | TERZA RETE PIÙ VISTA DI SERA BOOM LAUREATI E SOCIAL
La7 festeggia un eccellente inizio di stagione, a partire dagli ascolti di Lilli Gruber, TgLa7 e annesse Maratone di Mentana, DiMartedì e gli altri talk show. Il mese di settembre di La7, sottolinea una nota dell’emittente, ha fatto registrare il 5,5% di share, risultato che la conferma al terzo posto assoluto in prime time (20.3022.30), dietro solo a Rai 1 e Canale 5. Nell’access prime time Otto e Mezzo non ha perso un telespettatore nella “guerra” tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna e continua a doppiare la concorrenza di 4 di Sera con Paolo Del Debbio su Rete 4. TARGET PREGIATI Ottimi anche i risultati sui target pregiati, dove la tv del Gruppo Cairo Communication ha fatto segnare il 9,6% nella giornata (07. 🔗 Leggi su Bubinoblog
