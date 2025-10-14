Dopo sette giornate il Grosseto si conferma al vertice della classifica sia pure in coabitazione con il Siena. Il successo rotondo ottenuto ai danni del Tau Altopascio assume un significato particolare perchè scaturito al termine di una gara nella quale i biancorossi di mister indiani hanno sfoderato una prestazione sopra le righe contro un avversario temibile che, ad onor del vero, ha disputato gran parte del match in inferiorità numerica. Ma la pressione che Marzierli e compagni hanno esercitato quando i ranghi erano al completo ha completamente disorientato gli avversari e tutto lascia supporre che poco sarebbe cambiato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Grifone in alta quota. Una prova autorevole