Gridano Duce! a braccio teso | saluti romani e cori fascisti in una scuola di Roma durante l'occupazione

Hanno fatto saluti romani e inneggiato al duce durante l'occupazione della scuola, organizzata, come in molte altre scuole, per Gaza: la scena finisce in un video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Secondo certa sinistra, se sei di destra, diventi automaticamente fascista e gridano allo scandalo. A voi sembra normale? - facebook.com Vai su Facebook

